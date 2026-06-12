‘Halkın Sanatı’ sergisinde buluştular

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Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif'in, Türkiye'nin farklı coğrafyalarına ait geleneksel el sanatlarını çağdaş bir bakış açısıyla günümüzle buluşturan 'Halkın Sanatı' Sergisi, İstinye'de açıldı. Sergi açılışına Suzan Toplusoy, Özge Ulusoy, Demet Şener, Ece Vahapoğlu, Pınar Tezcan, Bahar Akbulut, Aysun Kaba, Zuhal Demirarslan, Evin Tümay, Özlem Avcıoğlu, Gülay Afşar, Aslı Kuseyiroğlu gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de katıldı. Konuklar eserlerin çıkış hikâyelerini ve Dilek Hanif'in Anadolu'nun farklı bölgelerinde yürüttüğü araştırmalardan edindiği deneyimleri yakından dinleme fırsatı buldu.