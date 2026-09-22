‘Hamal’ sete çıktı

Atv'nin iddialı yapımlarından 'Hamal' motor dedi. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u başrollerde buluşturan dizi, uzun süren hazırlık sürecinin ardından sete çıktı. Kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanan Hamal'ın çekimleri İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek. Dizinin yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca üstlenirken yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Dizide Oktay Kaynarca; 'Hamal Kemal' karakterine hayat verirken, Fahriye Evcen; 'Hayat' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Caner Cindoruk ise hikâyenin önemli karakterlerinden 'Egemen'e hayat verecek. Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan 'Hamal'; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul'un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve zor bir aşkı anlatacak. Dizide Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Yiğit Uçan, Yasemin Yazıcı, Zeynep Kankonde de rol alıyor.

HİKAYE KAYNARCA'YA AİT

Özgün hikayesi Oktay Kaynarca'ya ait dizinin konusu şöyle: Hamal Kemal; Eminönü'nde ustası Derviş ve hamal arkadaşları Son Kafile ile yük taşır. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Harputlu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır. Ani bir ölüm, onu çıktığı karanlığın içine yeniden çağırır.Hayat ise hayatını şarkı söyleyerek kazanırken ayakta kalmak için mücadele etmektedir. Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen'i karşılarına alır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör