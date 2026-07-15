Hapisteki moda imparatoru yine suçlu bulundu

Kanada'nın önde gelen moda şirketlerinden Nygard International'ın kurucusu Peter Nygard, Montreal'de görülen davada cinsel saldırı ve zorla alıkoyma suçlarından mahkûm edildi. Kimliği yayın yasağıyla korunan kadın, Nygard ile 18 yaşındayken bir barda tanıştı. Model olmak isteyen kadın, kariyerini görüşmek üzere Nygard ile yemekte buluştu. Nygard, anahtarlarını unuttuğunu söyleyerek kadını Montreal'deki çatı katı dairesine götürüp . cinsel saldırıda bulundu. Halen 11 yıllık hapis cezasını çeken 84 yaşındaki Nygard, Ontario'daki bir cezaevinden duruşmaya görüntülü katıldı. Nygard, delillere itiraz etmedi ve savunma yapmadı. Mahkeme Nygard'ı yine suçlu buldu. Nygard Kanada'daki davaları tamamlanınca ABD'ye iade edilebilir.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!