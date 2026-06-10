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Giriş Tarihi: 10.06.2026

Harbiye’de büyüleyen gece

Harbiye’de büyüleyen gece
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Yunan müziğinin güçlü sesi Natasa Theodoridou, Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu. Sanatçıya gecenin sürpriz konuğu olarak Yalın eşlik etti. Natasa, Yalın'ı "Türkiye'nin çok büyük ve güçlü sesi, benim de çok kıymetli dostum" sözleriyle anons ederek sahneye davet etti. İkili birlikte 'Keşke' (Skepsou) adlı şarkıyı Türkçe ve Yunanca seslendirdi.

Natasa Theodoridou'yu izleyenler arasında Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Siren Ertan, Serdar Bilgili ve Saffet Emre Tonguç gibi isimler de yer aldı. Natasa, konser repertuvarında 'Feggari', 'Den Thelo Tetious Filous' ve 'Kokkini Grammi' gibi hit parçalarının yanı sıra otuz yıllık kariyerine damga vuran, en sevilen şarkılarına yer verdi.

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Harbiye’de büyüleyen gece
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