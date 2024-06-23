Harbiye’de Latin rüzgarı esti

Müzik grubu Buena Vista Social Club'ın yaşayan efsane üyeleri Barbarito Torres, Demetrio Muniz ve Buena Vista Social Club'in unutulmaz solisti İbrahim Ferrer'in oğlu İbrahim Ferrer Jr.; 8 sene aradan sonra önceki akşam Buena Vista All Stars adıyla İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu. Harbiye'de sahne alan grup, 'Chan Chan', 'Dos Gardenias', 'El cuarto de Tula', 'Candela' şarkılarını seslendirdi. 13 kişilik ekibe sahnede 4 kişilik dans grubu eşlik etti. Şarkıların ardından gelen alkışlara Türkçe teşekkür eden İbrahim Ferrer Jr., "Ben İngilizce ve Türkçe bilmiyorum. Siz de İspanyolca bilmiyorsunuz. Ancak Küba müziğini anlamak için dile gerek yok" dedi. Tam bir Latin şölenine dönüşen gecenin sonunda herkes dans ederek ekibi ayakta alkışladı.