Harper’s Bazaar Women of the Year Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'de 1993 yılından bu yana moda tutkunlarıyla buluşan dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar ilham vermeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde her yıl gerçekleştirilen ödül töreni, Harper's Bazaar Women of the Year'ın Türkiye ayağı geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Konuklar pembe halıda yürüyerek ödül töreninin düzenlendiği alana girdi. Bu özel alanın sunuculuğunu oyuncu Tuba Ünsal üstlendi.

Gece, büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde düzenlenen kokteyl ile başladı; ödül töreni ve akşam yemeğiyle devam etti. Sunuculuğunu Jülide Ateş'in üstlendiği gece; Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen ve Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in açılış konuşmalarıyla başladı.

GLOBAL İKON ÖDÜLÜ AMBROSIO'YA

Gecede; moda, cemiyet, iş, spor, kültür ve sanat camiasından ünlü isimler bir araya geldi. Ödüller, iş dünyasından sanata, spordan bilime kadar kendi alanlarında fark yaratan isimlere takdim edildi. "Yılın Global İkonu" ödülünü sıcak kanlı tavırlarıyla da dikkat çeken Alessandra Ambrosio aldı. Gecenin en önemli ödüllerinden "Lifetime Icon" ödülüne ise sanatçı Nilüfer layık görüldü. Gecenin en merakla beklenen ödüllerinden biri olan "Yılın Oyuncusu" ödülünü ise Serenay Sarıkaya kazandı. Moda dergisinin en özel ödüllerinden biri olan "Yılın Moda Tasarımcısı" olarak ise Zeynep Arçay markasının kurucusu Zeynep Özlem Alpay seçildi. "Yılın Mücevher Tasarımcısı" Dilhan Hanif olurker, "Yılın İş İnsanı" İpek Ilıcak Kayaalp seçildi. Oyuncu Ozan Akbaba, 'Yılın Erkeği' olarak seçildi. "Yılın Sporcusu" Buse Naz Çakıroğlu, "Yılın Bilim İnsanı" Prof. Dr. Burcu Özsoy oldu. "Yılın Yükselen Yıldızı" Çağla Şimşek olarak seçilirken son olarak da "Woman Empowerment Award" ödülüne Gupse Özay layık görüldü.