Hatay’da eğlence TIR’ı coşkusu

Türkiye'nin en büyük mobil eğlence TIR'ı 23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 6 Şubat depreminden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'daki çocuklarla buluştu. Miniklerin büyük ilgi gösterdiği ve binlerce kişinin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Seydi Taş, "Depremin ilk günü itibarıyla eğlence TIR'ımız burada... Metropoldeki çocuklarla buradakilerin hiçbir farkı yok. Eğlenceye bütün çocukların ulaşması gerekiyor. Onların yüzünde tebessüm görmek bizi mutlu etmeye yetiyor. İki yıl boyunca 300 bin çocuğa ulaştık, bu 60 gün içerisinde ise 200 bin çocuğa ulaşmak istiyoruz" dedi.