Hatipoğlu ile iftar programına 60 ülkeden öğrenci katıldı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu iftar ve sahur programları her gün atv ekranında izleyiciyle buluşuyor. Önceki akşam iftar programına 60 ülkeden öğrenci katıldı. Hatipoğlu, "Bugün stüdyoda Fatih Sultan Mehmet Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz var. 60 ülkeden evlatlarımız burada. Hocalarıyla birlikte geldiler" dedi. Öğrencilerden biri "Siyahın beyazdan, beyazın siyahtan üstünlüğü var mı?" diye sordu. Hatipoğlu, "Hiçbir rengin, ırkın birbirinden üstünlüğü yoktur. Hiçbir dilin başka bir dile üstünlüğü yoktur.Üstünlük takvadadır. Takva nedir? Allah'a sağlam inanç, samimi, dürüst olmaktır" diye cevap verdi. Hatipoğlu ile iftar programına Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği'nden Alemin Sesi grubu da konuk oldu. Senegal, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan ve Türkiye'den üyelerin yer adığı grup, 'Hoşgeldin Ramazan' adlı şarkılarını söyledi.Ramazanın ilk sahurunda Nihat Hatipoğlu'na gelen bir soru sosyal medyada gündem oldu. Genç bir kız, "Sevip de sevilmemenin, umut verip yarı yolda bırakmanın günahı nedir?" diye sordu. Nihat Hatipoğlu bu soruya "Kötü niyetle başlanmışsa umut verdiyse günahtır.Ama iyi niyetlidir, karakterde farklılıklar vardır. Senin yolun sana benimki bana diyorsa problem yok. İstismar etmek niyetiyle ise günahtır. Öyle ise uzak dur. 'Karpuz değil hocam içini göremiyorum' diyeceksin ama bence bir görüşmede, birkaç soruda bile insanların karakterini anlamakta zorlanmazsınız" şeklinde yanıt verdi.