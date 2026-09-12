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Giriş Tarihi: 12.09.2026

‘Hayatım film olacak ama proje biraz yavaşladı’

‘Hayatım film olacak ama proje biraz yavaşladı’
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Serdar Ortaç, önceki gece Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Ortaç, "1994'ten bu yana neredeyse bütün şarkılarımı okuyacağım bir konser olacak" dedi. Hayatının film olacağına dair yeniden gündeme gelen haberlere de yanıt veren ünlü sanatçı, "O konuda konuşup el sıkışmıştık. İş biraz yavaş ilerliyor. Bu tarz projelerin hazırlık süreci zor oluyor; özellikle de oyuncu seçimi..." diyerek tebessüm etti. Eski eşi Chloe Loughnan'ın geçtiğimiz haftalarda paylaştığı hamilelik fotoğrafları sorulduğunda ise Serdar Ortaç, "İyi ki onunla bir evlilik yaşamışım, bu durumdan asla pişman değilim. Allah analı babalı büyütsün. Bu işler kısmet" diyerek eski eşinin mutluluğunu paylaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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‘Hayatım film olacak ama proje biraz yavaşladı’
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