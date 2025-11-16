Hayatım, Türker İnanoğlu’yla değişti

Başarılı oyuncu Yetkin Dikinciler, hayatının dönüm noktasını anlattı. Usta oyuncu, "Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndan döndüğümde rahmetli Türker İnanoğluyla hemen gelip bir oyunumu izlemesi ve beni bir projesine dahil etmesiyle değişti" dedi. "Oyunculuk kutsal mıdır?" tartışmasına da değinen Dikinciler, "Her zaman bir kelimeyi önce tartışarak başlamak isterim. Kutsal bu kadar çok olamaz hayatta ve olmamalı. Ve hiç kimse ne kendine öyle olduğunu ya da bir diğeri öyle olmadığını atfetmek. Yani kimsenin haddi değildir aslında birbirini yargılamak. Bu tartışma bana yapay geliyor" yorumunu yaptı.