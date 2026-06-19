Hayatımızı birleştiriyoruz

HİKAYEMİZ YOLUNU BULDU

GÜNAYDIN dün, Ali Ağaoğlu'nun 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer'in hamile olduğunu ve ünlü işadamının 72 yaşında 6'ncı kez baba olmaya hazırlandığını duyurmuştu. Haberimizin ardından çift bir açıklama yaparak evlilik kararı aldıklarını ilan etti. İkili, "Emek vererek büyüttüğümüz hikayemiz artık kendi yolunu buldu" dedi.

HEYECAN İÇİNDEYİZ

İkili ardından da "Hayatlarımızı sonsuza kadar birleştirerek yolumuza devam etmeye karar verdik. Bu ay sonunda evimizde gerçekleştireceğimiz küçük ve özel kutlama sırasında ailemiz ve yakın dostlarımızla planımızı paylaşacağız. Mutluluğumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi