Hayattaki tüm mucizelere açığım

BOĞAÇ AKSOY

■ Eşimle 4 senedir tanışıyoruz. Hastalığım sırasında tanışmıştık, o günden beri yol arkadaşıyız. Düğünde çok oynadık, bana zorla zeybek oynattılar. İzmir kızı alınca, Zeybek de oynamak zorundasınız. Düğünümüzde çok heyecanlandım.

■ Kemoterapiden çıktım, karşımda bir kız gördüm. Saçım da, kaşım da yok! Allah sahibine bağışlasın ne güzel kız dedim. Yanımdaki arkadaşımın tanıdığı çıktı ve bizi tanıştırdı Ben Boğaç dedim kaçtım. 6-7 ay geçti, saçlarım kaşlarım çıktı, spor yapıyorum bir yandan. Doktor bana iyileştin dememişti. Fethiye'ye geldiğinde yeniden bir araya geldik Yaşam'la. Tamamen iyileştiğimi de beraber öğrendik. Doğum günümde evlenme teklif ettim. Annem kendi yüzüğünü verdi, aile yadigarı yüzüktü.

■ Onunla yeniden doğdum, bana motivasyon verdi. Sevgi her şeyin ilacı, eğer doğru kişiyi bulursanız. Sevdiğinizi sandığınız kişiler sizi yarı yolda bırakabiliyor, sonra biri çıkıyor ve size yaşam öpücüğü veriyor.

■ Şu an hastalıkla alakalı bir şey düşünmüyorum, gayet iyiyim. Bazen zor geliyor bazı şeyler, çünkü her şey çok çabuk tüketiliyor. Eşim dediğiniz kişiye olan bakışınız bile değişebiliyor zaman zaman. Çok insan çıkardım hayatımdan.

■ Futbolcuydum oyunculuğa yöneldim. Hayalini kurduğum her şeyi yaptım.

NİL DÖNMEZ

İYİ Kİ YARIŞMAYI KAZANMAMIŞIM

■ Piyanoyla başladım müzik hayatıma. Bursa'da çok sesli koro konserine gitmiştik ve çok beğenmiştim. Oradan çıkınca beni hemen kursa yazdırdılar. 6 yaşımdaydım, sonrasında da Türk Sanat Müziği çocuk korosuna girdim. Çok sesli müziğe geri döndüm. Geçen ağustos ayında da kendi şarkılarımı çıkardım. Bir yarışmaya şarkı atmamız gerekiyordu arkadaşımla, ret cevabı geldi. Ben hırs yaptım. Şarkımızı kendimiz çıkaralım dedik, çok sevildi. Diğer şarkılarımızı da çıkardık. Şu an 5 şarkı oldu. İyi ki katılamamışım diyorum şu an. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Edebiyatı okudum.

■ Rock'tan devam etmek istiyorum. Çocukluğum boyunca Sil Baştan'ı söyledim. Ailemin en sevdiği şarkıdır.

ANIL DORUK

ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU

■ Aynı zamanda diş hekimiyim. Bizim camiada çok müzik yapan var. Bir yerden sonra kısa devre yapıyor beyin, başka şeye yönlenme ihtiyacı hissediyorsun. Müzikle tanışmam 13 yaşında oldu. Üniversiteye geldiğimde İzmir'de müzik grubu kurduk, 2008'de de İstanbul'a gelip ofis açtım. Hekimliğe ağırlık verince birkaç sene sahneden uzak kaldım. Sonra yeniden bir araya geldik ve 11-12 senedir düzenli sahne hayatım var. İki şarkı yayınladık, güzel geri dönüşler alıyoruz. Rock müziğe Pentagram dinleyerek başladım. Öğretmen çocuğuyum, klasik memur kafasıyla kolumuzda altın bilezik olsun diye okuduk. 18 yıldır hekimim, arada kaldığım zamanlar oldu ama müziği hiç bırakmadım. Hayalim gerçek oldu.

BAŞAK KIVILCIM ERTANOĞLU

YAZDIĞIM ŞEYİ KİMSEYE EMANET EDEMEDİM

■ Melis'le Monologlar'dan tanışıyoruz. Bir festival için iki monolog yazmıştım, sonra 'A Yüzü B Yüzü' isimli oyun doğdu. Kadınların yaşadığı komik, yada delirsek ne olur diye düşündükleri bir oyun. 4 şarkılık bir albüm gibi müzikli oyun oldu. Benim esas işim oyunculuk, ama işin içindeyken yönetmek zor oluyor. Erkek dünyasındaki kadınların derdini dert edinen bir oyun. Kadınların futboldan anlamayacağı algısı var, ama birçok spor programını kadınlar sunuyor. Ben mesela futbolla çok ilgilenen biriyim, Beşiktaşlıyım. Aynı zamanda kadın oto tamircisi de var. Hayat müşterek sonuçta.

MELİS ÖZ

KADINLAR AYNI HİKÂYELER FARKLI

■ Sahnede olmak dünyanın en güzel kalp çarpıntısı. Hem stres hem heyecan, hem yaş alıyorsun hem gençleşiyorsun. Kadınlar aynı hikâyeler farklı oyunumuzda. Koreografisi, hareket düzeni, şarkıları var, oyunun enerjisi ile hareketli bir oyun. Hamburgerci, oto tamircisi, okumuş işsiz ve tv'de spor programı sunucusundan oluşan 4 farklı kadın var sahnede… Her izleyen kendinden bir şeyler buluyor, bulmasa bile mutlaka sokakta gördüğü birinden duyduğu şeylerle karşılaşıyor oyunda.

■ İkili ilişkilerde kadının görevinin sorumluluğunun daha fazla olduğunu düşünüyorum.

PINAR TUNCEGİL

RESİM YAPMAK BANA İYİ GELİYOR

■ Başak'ı uzun zamandır takip ediyorum, çok çalışmak istediğim bir yönetmendi. Ben daha yapımcı bulacak çok zaman alır diye düşünürken 3 gün sonra metni yolladı. Tarzını sevdiğim için oynamayı çok istedim ama bunu söylememişim. Kendimi hemen dâhil ettim, ikinci aramasında söyledim. İki farklı başrol yok. Partnerlik gerekiyor, ikimiz de aynı anda eşit rollerde kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Son dakikaya kadar yapamayacağım diyorum ama çıktığın an unutuyorsun her şeyi. Kadın ayrımcılığı da yapmıyoruz. Erkeğin de yaşadığı sorunlar var. Günün sonunda bir insan hikâyesi, kadınların karşılaştığı sorunları eğlenerek, gülerek vermeye çalışıyoruz.