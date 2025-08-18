Hayranı sahneye atladı

Şarkıcı Irmak Arıcı, 35. Uluslararası Taşköprü Sarımsak Festivali'nde sahneye çıktı. Konserde Arıcı'nın hayranlarından biri, güvenlik önlemlerine rağmen sahneye çıkarak sanatçıya ulaşmayı başardı. Kısa süreli şaşkınlığa neden olan bu an, Arıcı'nın sakin tavırlarıyla tatlı bir şekilde sonlandı. Sanatçı, hayranına sevgiyle yaklaşarak profesyonelliğini gösterdi. Güvenlik ekipleri duruma müdahale ederek konserin devam etmesini sağladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Arıcı, Taşköprü halkına teşekkür ederek bu özel organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.