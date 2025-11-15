Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Ariana Grande, Singapur'da 'Wicked: For Good' filminin galasında hayranının saldırısına uğradı. Galaya katılmak için sarı halıda üzere yürüyen Grande, barikatları aşarak üzerine doğru gelip, kendisine sarılan adamı görünce ne yapacağını şaşırdı. 'En Nefret Edilen Trol' lakaplı Johnson Wen, fotoğrafçıları iterek Grande'ye doğru ilerledi. O esnada başrol oyuncularından Cynthia Erivo'nun, şoke olan Grande'yi uzaklaştırmak için kolundan çektiği görüldü. Olay, galaya katılanlarda panik yaratırken sosyal medyada infial oluşturdu. 26 yaşındaki Grande, gece geç saatlerde Instagram'dan yaptığı kısa bir açıklamada tutuklanan kişinin serbest kaldığını duyurdu. Singapur mahkemesi ise Wen'e 'kamu düzenini bozmak' suçlaması yöneltti.