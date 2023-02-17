Helal sana Nusret

Dünyacaünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, herkese örnek olacak davranışlarıyla gündemde. Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Nusret, geçen ay bir kafesinin altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon lirayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı.18 yaşını dolduran gençlere eğitim ve destek sözü vermişti. Her geçen gün yardımlarına yenilerini ekleyen Nusret, bu kez depremzedelerin yanında oldu.AFET bölgesine onlarca TIR gönderen Nusret, önce yiyecek ve gıda yardımında bulundu, ardından mobil aracıyla her gün 5 bin kişiye yemek dağıttı. "Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulundu.Milyonlarca lira bilanço açıklayıp iş yardıma gelince sembolik rakamlarla bağışta bulunan holdinglere ders verdi. Helal olsun sana Nusret!