Helalleşemediğiniz kişi için sadaka verin

Nihat Hatipoğlu
, Sude Kaplan isimli izleyicinin "Birine yalan söyledim sonra o kişi öldü. Tövbe ettim ama tövbemin kabul olması için o kişiden helallik almam gerekiyormuş. Ne yapmalıyım?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Asla yalan söylemeyin. Beyaz yalan diyorlar ama yalanın beyazı olmaz! Siz, ölen kişi adına sadaka verin, ona dua edin. Cenabı Allah'a onun günahlarının affı için yalvarın. Eğer yalanınızdan dolayı mağdur olmuş başka birileri varsa ve hâlâ o mağduriyeti yaşıyorlarsa onlara uygun dille 'Ben bu konuda hata ettim, ölen kişinin bu konuda bir hatası, yanlışı yoktu' demekte fayda var."