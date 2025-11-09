Wilma Elles ve Emre Özmen, Organ Bağışı Haftası kapsamında, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği etkinliğe katıldı. İkili, hastane Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik ile kamera karşısına geçti. Oyuncular ve Çelik, daha sonra organlarını bağışlayanların ruhu için hayır lokması dağıttı.Elles, "Bir kişinin organ bağışıyla 7-8 kişi kurtarılabilir. 34 bin kişi organ bağışı bekliyor. Hepimiz bir gün organ bekliyor olabiliriz" diye konuştu. Lokma dağıtan Elles, "Çok güzel deneyim ve güzel bir kültür. Her zaman hayatını kaybedenleri de düşünmeliyiz. Öldükten sonra insanlara can olmak istiyorsak organlarımızı bağışlamak çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.