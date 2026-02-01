Her öğretmen velidir

Milli Eğitim Bakanlığınca Velivizyon platformu için hazırlanan 'Ailem' dizisinin ikinci sezonu, Beşiktaş'taki düzenlenen programla tanıtıldı. Projenin başrol oyuncusu Volkan Severcan, "Veli eğitimi için yapılan bir proje. 1.5 ayda Trabzon'da çektik. 13 bölüm mini dizi halinde yayınlanacak. Ben öğrencilerin yanında olan bir okul müdürünü oynuyorum" diyerek her öğretmenin aynı zamanda bir veli de olduğunu belirtti. Bora Severcan'ın yönettiği Volkan Severcan, Ahmet Yenilmez, Nejat Birecik, Sefa Zengin, Ziya Kürküt, Merve Sevi, Ayşen Sezerel gibi isimlerin rol aldığı Ailem dizisinin tanıtımına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Bakan Tekin ise birinci sezonun 130 milyonun üzerinde izlendiğini vurgulayarak projenin öneminden bahsetti.