Herkes arabeske döndü!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Maslak'ta sevenleriyle buluştu. Yaşar'ı izleyenler arasında Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti de vardı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Yaşar'a geçmiş dönemde yaptığı bir söyleşide söylediği "Herkes bir gün arabeske dönecek' öngörüsünün gerçekleştiği hatırlatıldı. Yaşar, konu hakkında "Tabii ki, çünkü gerçek olan bu, Türk müziğinin bir parçası... Türküler, sanat müziği, arabesk bizim toprağımızın şarkıları bunlar. Hepsini çok seviyoruz. Harmanlanınca çok güzel oluyor. Mesela 'Antidepresan' şarkısının özünde de bir arabesk yorumu var" diye konuştu.