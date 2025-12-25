İşte 2026’nın iki atv bombası

HERKES BU A.B.İ.'Yİ MERAK EDİYOR

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "A.B.İ." için çarpıcı bir tanıtım yayınlandı. OGM Pictures imzalı A.B.İ., yayınlanan tanıtımıyla büyük ses getirdi. Çağla'nın "Yasaları okul, adaleti insanlar öğretir" sözleri dikkat çekerken, tansiyonu yüksek sahneler dizinin atmosferini ortaya koyuyor. Doğan'ın "Ben onun oğluyum ama o benim babam değil" sözleri aile bağlarına dair derin bir hikâyenin duygusal yönünü öne çıkarıyor. Behram'ın Çağla'ya yaptığı teklif merak uyandırıyor. Tanıtımın sonunda Doğan ve Çağla'nın karşılaşıp birbirlerini hatırlamaları ise heyecanı artırıyor.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor. Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yakında atv'de!

'AYNI YAĞMUR ALTINDA' ZORLU SINAVLAR

atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında'dan merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı. Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu 'Aynı Yağmur Altında'nın senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal kaleme aldı. Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı dizinin, Londra'da yapılan çekimlerinden hazırlanan ilk tanıtımı izleyicilerin heyecanını artırdı.

İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler. Protestoda tanıştığı Ali'yle yolları İstanbul'da kesişir. Kısa sürede filizlenen aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar.

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.

