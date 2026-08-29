Harabe filminin okuma provasında oyuncular, basın mensuplarıyla Gayrettepe'de bir araya geldi. Soruları yanıtlayan oyuncu ekibi, film ve canlandıracakları karakterler hakkında açıklamalarda bulundu. Filmin senarist ve yönetmeni Senem Bay, "Ben 14 yaşında muhabir olarak başladım. Fotoğraf çekmeyi öğrendim ve yönetmen olmak için uzun yıllarca mücadele ettim. Dünyanın her yerinde sanat üretmenin zor olduğu bu günlerde bu ekibe çok teşekkür ediyorum. Herkes inandı ve yüreğini koydu" dedi. Filmin yapımına da ortak olan Burcu Biricik ise, "Ben şahane tasarlanmış ve her şey düşünülmüş bir filmin son düzlüğünde bu ekibe katıldım. Başta birbirimiz için ne yapabiliriz diye başlayan, nasıl bir senaryo olduğunu gördüğüm bir işteyim. Bir işin içinde olmaktan ziyade arkasında da olmak istedim. İnşallah bittiğinde de aynı şekilde bu mutlulukla konuşuyor oluruz. Aktivist diyebileceğimiz bir kadını canlandıracağım. İnandıkları için bütün herkesi arkasına alan ve sağlam duruşlu bir karakter" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör