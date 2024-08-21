Heyecanlandıran aksiyon sahneleri

Yönetmen koltuğunda Emrah Aguş'un oturduğu, senaryosunu ise Dinar Kahveci'nin kaleme aldığı 'Baba Beni Güldürsene' filminin başrol oyuncusu Ahmet Kürşat Öçalan, aksiyon sahneleriyle heyecanlandıracak. Baba ve kızın çıktığı macerada başlarından geçen komik, eğlenceli ve bol aksiyonlu 'Baba Beni Güldürsene' filminin İstanbul Beykoz'da çekilen sahnelerine özel önlemler alındı. Senaryo gereği evin 2. katından düşen Ahmet Kürşat Öçalan, koruyucu halatların kurulduğu düzenekle kendisini beton zemine bıraktı.