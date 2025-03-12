Hocam enerji göndermek günah mı?

BU İŞLER DOĞRU DEĞİL

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahur programında herkes aklındaki sorulara yanıt arıyor. Bir izleyici "Dua yerine enerji göndererek birini kendimize bağlayabilir miyiz?" diye sordu. Hatipoğlu, "Bunun doğru olmadığını söylemem gerekir. Temasla, enerjiyle hasta iyileştiren kişiler var bunlara inanırım. Ama İstanbul'dan İzmir'de yaşayan birine nasıl enerji gönderip bağlayacaksınız?"

KUR'AN-I KERİM OKUYALIM

HATİPOĞLU sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür meşgaleler, uğraşlar doğrusu çok sonuç verici şeyler değildir. En güzel enerji duadır. Çünkü duayı kabul edecek olan Allah'tır, iletecek olan da Allah'tır. Bunlar yerine Kur'an-ı Kerim okuyalım, ihtiyaç sahiplerini sevindirelim. Onların duası bize mutlaka bir karşılıkla gelecektir. Gerçek enerji budur."