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Giriş Tarihi: 9.07.2026

Hollanda yapımı projede oynadı

Hollanda yapımı projede oynadı
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OYUNCU Cansu Tosun, kariyerine uluslararası bir projeyi daha ekledi. Tosun, Hollanda yapımı aksiyon-komedi filmi 'Polis'in Amsterdam'da gerçekleştirilen görkemli gala gecesinde, filmin oyuncuları Murda ve Sinan Eroğlu ile birlikte kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti. Amsterdam'daki Pathe Arena'da düzenlenen gala, büyük ilgiyle gerçekleşirken, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Cansu Tosun oldu. Film, farklı karakterlere sahip iki Hollanda-Türk polis memurunun tehlikeli bir görev sırasında yaşadığı aksiyon dolu olayları konu alıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Hollanda yapımı projede oynadı
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