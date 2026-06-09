Haberler Günaydın Haberleri Hollandalı sanatçı yeniden Türkiye’de
Giriş Tarihi: 9.06.2026

Hollandalı sanatçı yeniden Türkiye’de

Hollandalı sanatçı yeniden Türkiye’de
  • ABONE OL
Avrupa müzik sahnesinin özgün seslerinden Sharon Kovacs, Türkiye'deki dinleyicileriyle yeniden buluşuyor. Hollandalı sanatçı, Aralık'ta gerçekleşecek üç özel konserle Ankara, İzmir ve İstanbul'da sahne alacak. Biletler ise 12 Haziran'dan itibaren satışa sunulacak. Uluslararası çıkışını yaptığı 'My Love' ile milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçı; Glastonbury ve Sziget gibi dünyanın en önemli festivallerinde sergilediği performanslarla da adından söz ettirdi. Sanatçı 'Child of Sin' albümünde ise bir Türk çingene orkestrasıyla çalışmıştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollandalı sanatçı yeniden Türkiye’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA