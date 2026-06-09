Hollandalı sanatçı yeniden Türkiye’de

Avrupa müzik sahnesinin özgün seslerinden Sharon Kovacs, Türkiye'deki dinleyicileriyle yeniden buluşuyor. Hollandalı sanatçı, Aralık'ta gerçekleşecek üç özel konserle Ankara, İzmir ve İstanbul'da sahne alacak. Biletler ise 12 Haziran'dan itibaren satışa sunulacak. Uluslararası çıkışını yaptığı 'My Love' ile milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçı; Glastonbury ve Sziget gibi dünyanın en önemli festivallerinde sergilediği performanslarla da adından söz ettirdi. Sanatçı 'Child of Sin' albümünde ise bir Türk çingene orkestrasıyla çalışmıştı.