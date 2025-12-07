Haberler Günaydın Haberleri Hollywood’u sarsan büyük hamle
Netflix'in Warner Bros Discovery'yi satın almaya yönelik 72 milyar dolarlık dev adımı, Hollywood'da adeta alarm zillerini çaldı. Sektör temsilcileri ve sendikalar, bu girişimin yalnızca rekabeti baltalamakla kalmayıp binlerce çalışanın geleceğini de tehdit edeceği görüşünde birleşiyor. Olası birleşmeyle birlikte HBO markalarının ve köklü Warner Bros stüdyosunun kontrolü Netflix'in eline geçecek olması, dijital platform devinin sektördeki gücünü tehlikeli boyutlara taşıyacak. Yazarlar Birliği (WGA), anlaşmayı "sert şekilde denetlenmesi gereken bir tehlike" olarak değerlendirirken, dünyanın en büyük dijital platformunun bir başka dev stüdyoyu yutmasının rekabet yasalarına aykırı olduğunu vurguluyor.
