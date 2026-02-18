Haberler Günaydın Haberleri Hoşgeldin rahmet ve bereket ayı
Giriş Tarihi: 18.02.2026

11 ayın sultanı ramazanda atv yine dopdolu! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programları canlı yayında izleyiciyle buluşacak. Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu bu ayda birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, Peygamber Efendimizin (SAV) ve sahabenin hayatından çok özel kesitlerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını anlatan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi de izleyiciyle buluşacak

