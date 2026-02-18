Hoşgeldin rahmet ve bereket ayı

11 ayın sultanı ramazanda atv
yine dopdolu! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
ile iftar ve sahur programları canlı yayında izleyiciyle buluşacak. Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu bu ayda birbirinden değerli konuklar, Mekke
ve Medine
'den özel görüntüler, Peygamber Efendimizin (SAV) ve sahabenin hayatından çok özel kesitlerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını anlatan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi de izleyiciyle buluşacak