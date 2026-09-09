Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor!

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaeddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı… Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaeddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur. Alaeddin Keykubad'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider. atv 20.00

SULTAN ALAEDDİN KEYKUBAT (AKIN AKINÖZÜ)

Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur. Zindandan saltanat tahtına uzanan bir deha. Savaşçı, sanatkâr, ketum ve zeki… 8 yıllık zindan hayatı onu sabırla pişirmiştir. En büyük imtihanı ise Destina/Hunad Hatun olacaktır.



DESTİNA (MERJEM ŠILJAK) KALONOROS

(Alanya) Kalesi'nin hakimi Kir Vard'ın kızı ve varisidir. Dünyalar güzeli, savaşçı ve savaşçı olduğu kadar da diplomattır. Zihni ve kalbi Alaeddin'in adaleti ve aşkıyla sınanır.





AYABA (CEM BENDER)

Kölelikten yetişerek Selçuklu Devleti'nin en güçlü emirlerinden biri haline gelmiştir. Makam düşkünü ve kurnaz bir siyasetçidir. Devleti ve Alaeddin'i avucunda tutmak için devlet içinde kendi gizli ağını kurmuştur.

MELİKE HÜMA (SİMAY BARLAS)

Selçuklu hanedanına mensup, Tuğrulşah'ın kızı ve Alaaddin'e yıllardır büyük bir aşkla bağlı olan asil bir hanedan kadınıdır. Gururlu ve güçlü bir karaktere sahip olan Hüma Hatun'un en büyük korkusu Alaeddin'i kaybetmektir.

ÜMMÜHAN HATUN (AYÇA BiNGÖL)

Alaaddin'in annesi ve Selçuklu hanedanının kudretli ulu hatunudur. Devletin bekasını her şeyin üstünde tutar. Kontrol edemediği Destina/Hunad'ı en büyük tehdit olarak görür ve sessiz ama yıkıcı hamlelerle haremde rüzgâr estirir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör