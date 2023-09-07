İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada ile annesi Ayşegül Yıldız’dan yeni paylaşım! En çok o detay dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, tüm dikkatleri üzerine çekti. Elif Ada babasına düşkünlüğü ile biliniyor.
Babası İbrahim Tatlıses ile sık sık paylaşımda bulunan Elif Ada, ablası Dilan Çıtak'ın düğününde babası ile paylaşımda bulunmuştu.
KIZI KOCAMAN OLDU!
Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile fotoğrafını paylaştı.
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, yine ilgi odağı oldu. Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada ile yeni paylaşım geldi.
AYŞEGÜL YILDIZ'DAN YENİ PAYLAŞIM
Ayşegül Yıldız paylaşımına 'Mükemmel değil, merhametli çocuklar yetiştirin. Karıncaları ezmeyen, ağaç dallarını kırmayan, çiçekleri ezip geçmeyen, sevgiyi hissetmeyi ve hissettirmeyi bilen çocuklar' notu da ekledi.
İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a geçtiğimiz yıl konuk olan Elif Ada Tatlıses utangaç tavırlarıyla dikkat çekmişti.
Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti.
İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim.
Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi hüzünlendirmişti.
Yaz tatilinde babası ile vakit geçiren Elif Ada babasına düşkünlüğü ile dikkat çekiyor.
Babası İbrahim Tatlıses ile sık sık paylaşımda bulunan Elif Ada sevgisini dile getiriyor.
İbrahim Tatlıses de küçük kızı Elif Ada'yı yanından ayırmıyor.
İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada ile paylaşımda bulunarak benzerliklerine vurgu yaptı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın son hali ilgi çekti.
"ÇOK SEVİYORUM"
İbrahim Tatlıses, fotoğrafa "Böyle güzel gülen Elif Ada gördünüz mü? Allah bütün evlatlarımızı korusun, kollasın ve saklasın. Elif Ada'yı çok seviyorum. Sanki tık demiş babasının burnundan düşmüş, maşallah" notunu düşmüştü.
Geçtiğimiz aylarda 11 yaşına basan İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'in annesinin boyuna yetişmesi sosyal medya yorumlarına yansımıştı.
Anne-kızın pozlarına beğeni yağıyor.
Kendi sosyal medya hesabından sık sık anne ve babasıyla paylaşımlarda bulunan Elif Ada büyük beğeni topluyor.
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses doğum gününü annesi Ayşegül Yıldız ve babası ile kutlamıştı.
Pastasını anne-babası ile üfleyen Elif Ada "Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim sizi çookk seviyorum" demişti.
11 yaşına basan Elif Ada Tatlıses'in babasına benzerliği bir kez daha çok konuşulmuştu.
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulunmuştu.
Elif Ada Instagramı oldukça aktif kullanıyor.
Sık sık paylaşımlarda bulunan minik kızın pozları ilgi odağı oluyor.