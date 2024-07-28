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Giriş Tarihi: 29.7.2024

Icardi ile bizi müzik bağladı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda eşinden ayrılan futbolcu Mauro Icardi hakkında konuştu. Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin hayranı olduğu ve 'Aşkın Olayım' şarkısını ezbere söylediği şarkıcı Sağın, "Benim Icardi ile hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerli. Çok saygı duyuyorum. Eşiyle mutlu olmalarını isterim" diye konuştu

Icardi ile bizi müzik bağladı
Kıbrıs'ta konser veren Simge Sağın, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Simge, "Benim Icardi ile hiçbir alakam yok, bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Eşiyle onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum" dedi.

'KASLARA DEĞİL KALBE BAKARIM'
Sağın, kendisini etkileyen erkeği de şöyle tanımladı: Yetenekten, fikirden çok etkilenirim. İyi kalpli, insanlara iyi davrananlardan etkilenirim. Hayvanları seven, eğlenceli, dürüst insan beni etkiler. İlla kasları olsun diyen biri değilim yani."
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Icardi ile bizi müzik bağladı
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