Icardi ile bizi müzik bağladı

Kıbrıs'ta konser veren Simge Sağın, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Simge, "Benim Icardi ile hiçbir alakam yok, bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Eşiyle onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum" dedi.Sağın, kendisini etkileyen erkeği de şöyle tanımladı: Yetenekten, fikirden çok etkilenirim. İyi kalpli, insanlara iyi davrananlardan etkilenirim. Hayvanları seven, eğlenceli, dürüst insan beni etkiler. İlla kasları olsun diyen biri değilim yani."