İDSO’dan sezona veda konseri

SEZON boyunca her hafta AKM'de sanatseverlere keyif dolu performanslar sunan İstanbul Devlet ve Senfoni Orkestrası, 26 Mayıs'ta Sezon Kapanış Konseri'ne imza atacak. Gelişmiş sahne teknolojisiyle sanatseverlere sıra dışı deneyimler yaşatan AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek konserde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şef Sascha Goetzel önderliğinde sahne alacak. Burcu Hancı'nın Soprano, Olivia Vermeulen'in Mezzo Soprano, Won Whi Choi'nin Tenor, Cumhur Görgün'ün ise Bas'ta sahne alacağı sezon kapanış konseri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.