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Giriş Tarihi: 22.3.2024

İftarda obaya Mesut geldi

Kuruluş Osman dizisinin ekibi, Bozdağ Film Platoları’nda düzenlenen iftarda buluştu. Mesut Özil de ekiple birlikte iftar yapıp ardından dizinin yeni bölümünü izledi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
İftarda obaya Mesut geldi
Kuruluş Osman'ın tutkunlarından biri de futbol efsanesi Mesut Özil. Dizinin hiçbir bölümünü kaçırmayan Özil, önceki akşam sete ziyarete gitti. Film stüdyoları içinde yer alan Söğüt 1299 Restaurant'ta düzenlenen iftar yemeğine katılan Özil, yapımcı Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve oyuncularla iftar yaptı, ardından da hep birlikte dizinin yeni bölümü izlendi.




TÜRKİYE OSMAN'I İZLEDİ
'Kuruluş Osman', 153. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6,88 reyting, yüzde 17,96 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde de yüzde 6,63 reyting yüzde 16,65 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.
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İftarda obaya Mesut geldi
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