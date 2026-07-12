İki gecede on bin kişi mendillerle eşlik etti

Modern Yunan müziğinin sevilen ismi Konstantinos Argiros, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği iki konserde yaklaşık on bin müzikseverle buluştu. Yoğun ilgi gören gecelerde sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sıra yeni parçalarını da seslendirdi. Konserin en dikkat çeken anlarından biri, izleyicilerin beyaz mendilleri aynı anda sallamasıyla oluşan görsel şölen oldu. Gecelerde Sıla da sahneye konuk olarak Argiros ile birlikte 'Ax Kardia Mou, Yanımda Uyu' şarkısını seslendirdi. İkilinin performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.