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Giriş Tarihi: 12.07.2026

İki gecede on bin kişi mendillerle eşlik etti

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
İki gecede on bin kişi mendillerle eşlik etti
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Modern Yunan müziğinin sevilen ismi Konstantinos Argiros, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği iki konserde yaklaşık on bin müzikseverle buluştu. Yoğun ilgi gören gecelerde sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sıra yeni parçalarını da seslendirdi. Konserin en dikkat çeken anlarından biri, izleyicilerin beyaz mendilleri aynı anda sallamasıyla oluşan görsel şölen oldu. Gecelerde Sıla da sahneye konuk olarak Argiros ile birlikte 'Ax Kardia Mou, Yanımda Uyu' şarkısını seslendirdi. İkilinin performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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İki gecede on bin kişi mendillerle eşlik etti
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