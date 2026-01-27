İki şehrin ortak hafızası defilede buluştu

Türkiye Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve eşi Eda Ersek Uyanık'ın ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği tarihi Konutu'nda özel bir davet düzenlendi. İstanbul ile Sofya arasında yıllara yayılan ortak hafızayı moda aracılığıyla görünür kılan etkinliğe; 30 büyükelçi, çok sayıda milletvekili ve üst düzey bürokratın yanı sıra iş ve moda dünyasından da birçok kişi katıldı.Gecede moda tasarımcısı Özlem Süer, 'İstanbul–Sofya' temalı özel koleksiyonuyla; çocuklukta başlayan bir dostluğun, göçle ayrılan yolların ve yıllar sonra gerçekleşen yeniden buluşmanın hikâyesini Sofya'da sahneye taşıdı. Süer, koleksiyonu, bu ayrılığı yaşamış olan büyükbabasına ithaf etti.