İki ünlü DJ birlikte sahne alacak

Ünlü DJ Burak Yeter, önceki akşam dünya sarı alman sanatçı Till Lindemann ile Amsterdam'da bir araya geldi. İkili, önümüzdeki ay İstanbul'da verecekleri performanslarıyla ilgili heyecan verici bir duyuru yaptılar. Yeter ve Lindemann, birlikte gerçekleştirdikleri 'Uber Near' adlı single çalışmalarıyla İstanbul sahnesinde yer alacaklar. Bu konser, Türkiye'de Till Lindemann'ın kendi adıyla vereceği ilk konser olma özelliğini taşıyor. Ünlü DJ Burak Yeter, Till Lindemann ile sahnede olmanın verdiği heyecanı dile getirdi.