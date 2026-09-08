İki ünlü sanatçı katil İsrail’in hedefi oldu

Katil İsrail kendisi hakkında kötü konuşanları bir bir not ediyor! Macklemore'un Ed Sheeran'ın turnesi kapsamında verdiği konserde 'Özgür Filistin' çağrısı yapmasının ardından İsrail-Amerikan Konseyi, rapçinin turnenin kalan konserlerinden çıkarılması için imza kampanyası başlattı. Variety'nin haberine göre ABD'li rapçi Macklemore, 4 Eylül Cuma günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Sheeran'ın konserinin açılışını yaptı. Sahnedeki konuşmasında Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insanların unutulmadığını söyleyen rapçi, "Bu dünyada yürüyen her insanın aynı özgürlüğe sahip olmayı hak ettiğine inanıyorum" dedi. Ardından "Özgür Filistin" çağrısında bulundu. Macklemore, aynı mesajı 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen ikinci konserde de yineledi. Sanatçı, konuşmasının ardından 2024 yılında yayımladığı "Hind's Hall" adlı protesto şarkısını seslendirdi. Şarkı sırasında Gazze ve Filistin yanlısı protestolara ilişkin görüntüler stadyumdaki ekranlara yansıtıldı. Bu olay İsrail-Amerikan Konseyi'nin (IAC) tepkisine neden oldu. Konsey, Ed Sheeran ve turnenin organizatörlerine yönelik bir imza kampanyası başlatarak Macklemore'un kalan konserlerden çıkarılmasını istedi.

İŞLERİMİ ENGELLİYORLAR

79 yaşındaki Amerikalı aktris, Suzan Sarandon da katil İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki göstermişti. Sarandon, "Güç yapısı açısından bakarsak, ajansların insanlara hâlâ beni işe almamalarını söylediği için yakın zamanda elimden alınan filmler oldu" dedi. Oscar ödüllü oyuncu, iş kaybetmesine rağmen Filistin meselesine ilişkin kamuoyundaki yaklaşımın değiştiğini düşündüğünü belirtti. Sarandon, "Filistin'in tarihsel önemi ve Siyonistlerin Amerika ve siyasetimizle bağları konusunda anlatı tamamen değişti" ifadelerini kullandı. Sarandon, "Bu, insanlar için büyük bir uyanış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e ne kadar para verdiğini kimse gerçekten anlamamıştı" diye konuştu.