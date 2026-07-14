İki yerli dijital yapıma ABD’den ödül

Uluslararası yaratıcı içerik dünyasının önemli organizasyonlarından US International Awards, Türkiye'nin tanıtımı için hayata geçirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli iki dijital projeyi ödüllendirdi. Yarışmada, Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı, Antalya'nın tarihi ve doğal zenginliklerini bir macera kurgusuyla sunan 'Antalya Gambit' mini dizisi gümüş ödülün (Silver Award) sahibi oldu.

Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren 'İstanbul My Love' projesi ise finalist ödülüne layık görüldü. 1967 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en başarılı yaratıcı işlerini seçen organizasyondan gelen bu çifte başarı, Türkiye'nin içerik üretimi sektöründeki gücünü bir kez daha tescilledi.