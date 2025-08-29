İkinci sezon 6 eylül’de başlıyor

atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, merakla beklenen ikinci sezonuyla 6 Eylül Cumartesi günü geri dönüyor! İlk sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen NTC Medya imzalı dizi, yeni sezonda temposunu daha da yükseltmeye hazırlanıyor. Bu sezon kadroya Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi güçlü isimler katılırken; Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi başroller de hikâyeyi sürüklemeye devam ediyor. Ayrıca Oktay Çubuk, Demircan Kaçel, Selen Soyder, Tolga Güleç, Alayça Öztürk ve daha birçok başarılı oyuncu yeniden izleyici karşısında olacak. Yönetmen koltuğunda Hülya Bilban, senaryoda ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası bulunuyor.