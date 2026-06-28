İlişki bitti şarkının sözü değişti

Rapçi Sefo, önceki akşam adına şarkı yazdığı müzik yapımcısı Sipan Babur ile Sarıyer
'deki bir mekânda görüntülendi. Yeni şarkısıyla ilgili konuşan ünlü rapçi, "Ben stüdyoda takılırken bazen arkadaşlarımla ilgili şarkılar yapıyorum. Bu şarkı da öyle oldu. Sonrasında çıkarmaya karar verdik. Bakü
'de ve Hollanda
'da klipler çektik" dedi. Şarkının içinde, Melisa Döngel
ile aşk yaşadığı dönemde yazdığı 'Melisam' sözünü daha sonra 'Manitam' olarak değiştiren Sefo, muhabirlerin "İlişki değişince şarkı da mı değişti?" sorusuna kahkaha atarak, "Dediğim gibi, arkadaşlarımdan bahsettiğim bir şarkıydı o dönemde" yanıtını verdi. Çağla Boz ile yeni bir ilişkiye başlayan Sefo, ilişkisi hakkında da ilk kez konuştu. Ünlü isim, "Evet doğru, görüşüyoruz. Şu anda birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Çok da bu tarz şeyleri konuşmayı sevmem. Böyle şeyler iki kişinin arasında yaşansın isterim" ifadelerini kullandı.