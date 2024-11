Serenay Sarıkaya, her yıl New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Sarıkaya gala gecesiyle ilgili "Çok güzel geçti. Amerika'nın bizim sektörü onurlandırdığı bir geceydi" dedi. Oyuncu, Mert Demir ile ilişkisi hakkında ise "Her şey gayet güzel, yolunda" diye konuştu.