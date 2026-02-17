‘İlk dinlediğimde şarkıya aşık oldum’

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ŞARKICI Yudum, Yıldız Tilbe'den aldığı ve Sevgililer Günü'nde müzikseverlerle buluşturduğu yeni parçasıyla ilgili konuştu. Yudum, "Sevgililer Günü'nde çıkması benim için ayrı güzel oldu. Herkesin sevdiğine armağanı olsun" dedi. Tilbe'nin şarkısını ilk dinlediği zaman aşık olduğunu belirten Yudum, "Aslında 4-5 şarkım vardı, onlar çıkacaktı ama işin içinde Yıldız Tilbe olunca hemen bu parçayı bitirdik" diye konuştu. Yudum, şarkının klibiyle ilgili ise "Klipte çok hareket sevmiyorum. İnsanların müziğe odaklanması gerektiğine inanıyorum" yorumunda bulundu.