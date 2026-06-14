İlk gece kapalı gişe geçti

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TAN Taşçı, yaklaşık iki yıl aranın ardından başladığı 'Sende De Benden Var' turnesinin İstanbul ayağında unutulmaz bir geceye imza attı. Önceki akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen ilk konser, binlerce müziksever ve ünlü isimlerin katılımıyla kapalı gişe olarak gerçekleşti. Saatler öncesinden stadyumu dolduran dinleyiciler, Tan Taşçı'nın hitlerine gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Güçlü sahne performansı, özel sahne tasarımı ve etkileyici atmosferiyle konser, yılın en konuşulan canlı müzik etkinliklerinden olduğunu ilk geceden gösterdi. Taşçı, "Rüyama ortak olduğunuz için teşekkür ederim" diyerek teşekkür etti.