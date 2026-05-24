İlk robot tiyatro, çocuklarla buluşuyor

ÇOCUK tiyatrosunda teknolojiyle sahne sanatlarını buluşturan yenilikçi yapım 'Neci'nin Diji Maceraları-3', izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk robot tiyatrosu olma özelliği taşıyan proje; çocuklara klasik sahne deneyiminin ötesinde, dijital çağın dinamiklerine uygun yepyeni bir tiyatro dünyası sunuyor. Dr. Nabat Garakhanova'nun kaleme aldığı 'Neci'nin Diji Maceraları-3'; gerçek robotlar, canlı video art uygulamaları, hareket yakalama teknolojisi ve yapay zeka destekli etkileşim sistemlerini sahneye taşıyor. Türkiye'nin ilk robot tiyatrosu, 7 Haziran'da AKM'de 6. İstanbul Dijital Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek lansmanla perdelerini açacak.