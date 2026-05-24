Haberler Günaydın Haberleri İlk robot tiyatro, çocuklarla buluşuyor
Giriş Tarihi: 24.05.2026

İlk robot tiyatro, çocuklarla buluşuyor

İlk robot tiyatro, çocuklarla buluşuyor
  • ABONE OL
ÇOCUK tiyatrosunda teknolojiyle sahne sanatlarını buluşturan yenilikçi yapım 'Neci'nin Diji Maceraları-3', izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk robot tiyatrosu olma özelliği taşıyan proje; çocuklara klasik sahne deneyiminin ötesinde, dijital çağın dinamiklerine uygun yepyeni bir tiyatro dünyası sunuyor. Dr. Nabat Garakhanova'nun kaleme aldığı 'Neci'nin Diji Maceraları-3'; gerçek robotlar, canlı video art uygulamaları, hareket yakalama teknolojisi ve yapay zeka destekli etkileşim sistemlerini sahneye taşıyor. Türkiye'nin ilk robot tiyatrosu, 7 Haziran'da AKM'de 6. İstanbul Dijital Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek lansmanla perdelerini açacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk robot tiyatro, çocuklarla buluşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA