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Giriş Tarihi: 2.07.2026

İlk sahneler merak uyandırdı

İlk sahneler merak uyandırdı
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atv'nin yeni sezonu için hazırlanan, çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden ilk ön izleme yayınlandı. Yayınlanan ilk sahnede, Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras ile Mehmet Özgür'ün canlandırdığı Esved karakterleri arasındaki büyük mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor. İkilinin karşı karşıya geldiği sahnede yükselen gerilim, yaşanacak hesaplaşmaların habercisi olurken, hikâyenin merkezindeki güç savaşına dair dikkat çekiyor Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ATV

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İlk sahneler merak uyandırdı
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