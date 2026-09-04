IMANNOOR Boğaza damgasını vurdu!

Görkemli sezon defilesi Ebru Şallı ve Şebnem Schaefer ile açıldı.

Kuruluşundan bu yana geçen 5 yıl içinde ait olduğu moda sektöründe "kendi" olma hedefiyle, uluslararası kreatif ekibinin ürettiği zengin renk paleti, tarih ve kültürümüzden ilham alınarak modernleştirilen özgün desenler ve fark yaratan yüksek organik kumaş kalitesi ile IMANNOOR; 2026-27 kış sezonu "Modern Kontrast" adlı yeni koleksiyonunu Galataport'ta görkemli bir defile ile tanıttı.

Yaşam tarzını rahatlık ve zarafet üzerine kurgulayan modern zaman kadını için tasarlanan "Modern Kontrast", günün tüm anlarını desen ve renkler aracılığıyla doğal kumaşlarda kullanıcısıyla buluşturuyor.

Koleksiyon; şal, eşarp, gündelik kıyafetler, kaftanlar, pijamalar, jean, deri kürkler ve aksesuarlar gibi geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Moda dünyasında Türkiye'nin yükselen marka değerlerinden olan IMANNOOR; Galataport, Emaar vb. iddialı AVM mağazalarının yanı sıra online'da da global bir dünya markası olma yolunda ilerliyor.

KOLEKSİYON HAKKINDA

Bir dağın silueti, suyun üzerindeki yakamoz, açmak üzere olan bir iris. IMANNOOR Sonbahar/Kış 26–27, rotasını Asya'nın doğasına çeviriyor. Fuji'nin keskin hatları, sakuralar, nilüferler ve kar taneleri ipek yüzeylere düşerken; derin kırmızılar, gece mavileri ve canlı yeşiller yeni koleksiyon "Modern Kontrast"ta hayat buldu.

Japon bahçelerinin zarafetinden, Sakura çiçeğinin "yeniden doğuş"u temsil eden pembesine; Fuji Dağı'nın gökyüzünden alıp yeryüzüne indirdiği dinginlikten Tianmen Dağları'nın dinamizmine kadar Doğu'nun temsili çizgilerinden esinlenilerek oluşturulan "Modern Kontrast" koleksiyonu, IMANNOOR'un tüm zamanları içinde barındıran "zamansızlık" estetiği üzerine kurgulandı.

"Modern Kontrast" zamanın ruhundan doğdu. Aynı anda farklı olanları aynı düzlemde bir araya getirebilme yetisi, bugünün kadınını eski zamanlardan koparan en büyük özellik.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör