İngiltere Merkez Bankası’nda eseri sergileniyor

Uluslararası alanda deneysel mimarlık ve mekan odaklı çalışmalarıyla tanınan sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut, yeni enstalasyonu Eşyanın Sırrına Dair (The Living Room Alchemy) ile İngiltere Merkez Bankası
Müzesi'nde izleyiciyle buluştu. İngiltere Merkez Bankası'nın ikonik binasında konumlanan eser, müzenin tarihi kubbesi altında mimari, algı ve mekân arasında deneysel bir ilişki kuruyor. Eşyanın Sırrına Dair, 3 Temmuz'a kadar Londra
Mimarlık Festivali programı kapsamında da ziyaret edilebilecek. İstanbul ve Londra'da çalışmalarını sürdüren Melek Zeynep Bulut, daha önce 2024 Londra Tasarım Festivali'nde "Duo" adlı yerleştirmesiyle Landmark Projesi'nde yer aldı.