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Giriş Tarihi: 28.06.2026

İngiltere Merkez Bankası’nda eseri sergileniyor

İngiltere Merkez Bankası’nda eseri sergileniyor
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Uluslararası alanda deneysel mimarlık ve mekan odaklı çalışmalarıyla tanınan sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut, yeni enstalasyonu Eşyanın Sırrına Dair (The Living Room Alchemy) ile İngiltere Merkez Bankası Müzesi'nde izleyiciyle buluştu. İngiltere Merkez Bankası'nın ikonik binasında konumlanan eser, müzenin tarihi kubbesi altında mimari, algı ve mekân arasında deneysel bir ilişki kuruyor. Eşyanın Sırrına Dair, 3 Temmuz'a kadar Londra Mimarlık Festivali programı kapsamında da ziyaret edilebilecek. İstanbul ve Londra'da çalışmalarını sürdüren Melek Zeynep Bulut, daha önce 2024 Londra Tasarım Festivali'nde "Duo" adlı yerleştirmesiyle Landmark Projesi'nde yer aldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İNGİLTERE MERKEZ BANKASI #LONDRA

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İngiltere Merkez Bankası’nda eseri sergileniyor
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