İngiltere’de Türk rüzgarı

İngiltere
'nin ikonik lüks otomobil ve stil platformu Salon Privé'a bu yıl Türkler imza attı. Damat Tween, Anadolu
'nun 12 bin yıllık mirasını ve Göbeklitepe
'nin anıtsal formlarını modern terzilikle buluşturduğu "The Origin of Craft" konseptini seçkin ziyaretçilerin beğenisine sundu. Şirket, etkinlik kapsamında oluşturduğu özel deneyim alanında ziyaretçileri yalnızca bir ürün sergisiyle değil; Anadolu'dan doğan köklü bir zanaat, tasarım ve mirasa dayanan bütüncül bir marka yolculuğuyla ağırladı. Stantta konumlandırılan özel zanaat alanında katılımcılar, koleksiyonun temel maddesi olan doğal keten kumaşlar üzerine Göbeklitepe motiflerinden ilham alan linol baskı tekniklerini birebir deneyimleme fırsatı buldu.