İngiltere’nin ilk milyarder müzisyeni

Dünyaca ünlü efsanevi rock grubu Beatles'ın üyelerinden Paul McCartney, servetini geçen yıl 50 milyon sterlin artırdı ve 1 milyar sterlinlik servete ulaştı.McCartney'nin servetindeki bu değişim, özellikle 2023'teki Got Back turnesinin yanı sıra Beyoncé'nin son albümü Cowboy Carter'da 'Blackbird' şarkısını seslendirmesinin ardından geldi.81 yaşındaki müzisyen, Sunday Times'ın 2024 Zenginler Listesi'ne göre İngiltere'deki ilk milyarder müzisyen oldu. Geçen yıl da Beatles'ın iki derleme albümü yeni eklenen 21 parçayla yeniden yayımlanmış ve hatta grubun yeni şarkısı 'Now And Then' de 2023'te Beatles'ın son şarkısı olarak piyasaya sürülmüştü. Şarkı, Birleşik Krallık müzik listelerinde 1 numaraya ulaştı.