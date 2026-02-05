İnsanlar artık deneyim için seyahat ediyor

ŞEF Somer Sivrioğlu, Dubai'de dünyanın en prestijli küresel platformlarından World Governments Summit'e katıldı. Türkiye ve Anadolu'nun çok katmanlı kültürel mirasını uluslararası sahnede temsil eden Sivrioğlu konuşmasında kültür, sanat ve mutfağın destinasyon kimliği üzerindeki rolünü değerlendirdi. Bu oturumda mutfağı, bir ülkenin ruhunu ve değerlerini taşıyan en güçlü deneyim alanlarından biri olarak ele alan şef Sivrioğlu; insanların artık şehirleri yalnızca görmek için değil, o kültürün 'neden' var olduğunu hissetmek için seyahat ettiğine dikkat çekti. İnsan deneyiminin ekonomik değer üretimindeki rolünün tartışıldığı forumda Somer Şef, gastronomiyi mutfakla sınırlamayan, insan merkezli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi.