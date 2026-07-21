İnsanlara hatıralarını sahnede geri veriyorum

Arabesk müziğin efsane ismi Emrah
, Bodrum Yalıkavak
'ta konser verdi. Yaklaşık 3 saat süren konserde salonun tamamını dolduran izleyiciler, Emrah'ın 'Unutabilsem', 'Belalım', 'Acıların Çocuğu', 'Götür Beni', 'İhtiyacı Var' gibi hafızalara kazınan eserlerini hep bir ağızdan söyledi. Günay'daki konseri öncesi soruları yanıtlayan Emrah, şöyle konuştu: "Bu ülkede iki türlü sanatçı var. Biri sadece sahneye çıkıp şarkısını söyleyenler... Diğeri ise yazan, üreten, besteleyen sanatçılar. Ben sahnede sadece şarkı söylemiyorum, insanlara hatıralarını geri veriyorum."